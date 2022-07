CorSport: il Monza offre 5 milioni per Petagna in prestito più 10 per il riscatto, il Napoli ne vuole 20 (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Monza si è fatto avanti in modo concreto per Petagna. Il Corriere dello Sport scrive di un’offerta allettante per l’attaccante del Napoli, rifiutata però dal club per una distanza tra domanda e offerta. “Offerta estremamente seducente al giocatore e proposta al Napoli di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Risposta: niente da fare, la valutazione di partenza è 20 milioni o giù di lì. Magari trattabili – di certo un po’ – ma va da sé che in questa fase Petagna (contratto sino al 2024) ha davanti a sé una chance notevole: con Osimhen è l’unico centravanti della squadra. Sì, dietro c’è il vuoto e davanti chissà: mica male alla vigilia di una stagione che tra ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilsi è fatto avanti in modo concreto per. Il Corriere dello Sport scrive di un’offerta allettante per l’attaccante del, rifiutata però dal club per una distanza tra domanda e offerta. “Offerta estremamente seducente al giocatore e proposta aldi unoneroso da 5di euro con diritto difissato a 10. Risposta: niente da fare, la valutazione di partenza è 20o giù di lì. Magari trattabili – di certo un po’ – ma va da sé che in questa fase(contratto sino al 2024) ha davanti a sé una chance notevole: con Osimhen è l’unico centravanti della squadra. Sì, dietro c’è il vuoto e davanti chissà: mica male alla vigilia di una stagione che tra ...

Pubblicità

napolista : CorSport: il Monza offre 5 milioni per #Petagna in prestito più 10 per il riscatto, il #Napoli ne vuole 20 Il prez… - infoitsport : CorSport - Galliani parla con Petagna per il Monza, ma spunta anche il nome di Cavani! - RobertoPultzi : @AieieBrazov3 @ale_aleandri78 @guglielmotim @OfficialASRoma @friedkingroup @Gazzetta_it @tuttosport @CorSport Che c… - ferrantelli94 : RT @fcin1908it: #Pinamonti, il Sassuolo ha fatto presente all’Inter che farà un’offerta una volta ceduto Scamacca. Sfiderà Monza e Atalanta… - ArenaSportiva1 : ??#Atalanta, nuova rivale nella corsa a #Pinamonti: oltre al #Monza, irrompe il #Sassuolo, che presenterà un’offerta… -