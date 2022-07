Cede giostra | dieci feriti | una bimba in osservazione in ospedale

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl cedimento di unaha provocato minuti di forte paura e una decina dilievi: è accaduto ieri sera a Palma Campania (Na), in via Querce, area parcheggio dove erano state allestite delle zone di gioco. Nella tarda serata di ieri una di queste giostre, gestita da un privato, composta da sediolini che avrebbero dovuto sollevarsi e roteare, ha avuto un cedimento strutturale, a quanto pare in un momento di stop. Il crollo ha provocato una decina dilievi, riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto, per lo più contusi e tutti adulti tranne una bambina di 12 anni condotta all’Santobono di Napoli. Molti sono stati medicati sul posto, altri sono stati condotti negli ospedali della zona. Nessuno è in condizioni preoccupanti. Sull’episodio indagano i Carabinieri ...

Edizione Napoli

