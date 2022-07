Calciomercato: fai le tue domande dalle 18 alle 19, la Gazzetta ti risponde (Di lunedì 11 luglio 2022) Una nuova iniziativa Gazzetta: fai la tua domanda sulle ultime di Calciomercato, i nostri giornalisti ti rispondono all'istante. I movimenti di Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, gli intrecci e gli uomini nuovi di tutte le ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Una nuova iniziativa: fai la tua domanda sulle ultime di, i nostri giornalisti ti rispondono all'istante. I movimenti di Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, gli intrecci e gli uomini nuovi di tutte le ...

Pubblicità

GaeWeAreAcMilan : @RomanoTonio Quello sicuro ma se ci fai caso non leggi di persona x che è appena entrata a casa Milan, oppure incon… - paterno_carlo : Koulibaly-Napoli, è rottura: il senegalese rifiuta l'offerta di rinnovo vieni alla Juventus fai come ha fatto Higua… - ASCIONEDOMENICO : RT @Paroladeltifoso: Falsissimo che @kkoulibaly26 ha rifiutato 6mln. @radiokisskiss paga per prendere le parti del Napoli. Di cosa vi merav… - leo_dp__ : Sull’altra sponda con acquisti da 5/6 milioni ci “sistemi la difesa”. Su questa con acquisti da 5/6 milioni ci sist… - BINsonoio : @paciuffo @marcofab73 @alessiobacch @AlfredoPedulla Ma se non rinnova e rifiuta il rinnovo, mi spieghi perché dovre… -