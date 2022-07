(Di lunedì 11 luglio 2022) "Le sconfitte non sono mai prevedibili, si gioca per cercare il miglior risultato possibile anche se sapevamo che la Francia era una delle favorite numero uno e ha delle atlete fortissime. Il...

Agenzia ANSA

"Le sconfitte non sono mai prevedibili, si gioca per cercare il miglior risultato possibile anche se sapevamo che la Francia era una delle favorite numero uno e ha delle atlete fortissime. Il momento ...Anche perché in caso di cessione per 100 milioni dii bianconeri avrebbero maggiore potenza di fuoco sul mercato. © RIPRODUZIONE VIETATA Calcio: Euro donne; Gravina, momento difficile ma reagiremo "Le sconfitte non sono mai prevedibili, si gioca per cercare il miglior risultato possibile anche se sapevamo che la Francia era una delle favorite numero uno e ha delle atlete fortissime. (ANSA) ...Marina Sbardella (25 anni alla FIFA): Il Calcio Femminile Mai ai soldi di Brasile e Norvegia. Platini mi ha detto "stronza" ...