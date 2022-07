Barbara Palombelli, ve la ricordate a Non è la Rai? Eccola insieme ad Ambra (Di lunedì 11 luglio 2022) La celebre giornalista tv Barbara Palombelli, intervistata da una sconosciuta Ambra Angiolini al programma di Gianni Boncompagni. Cerchiamo di capirne di più. Barbara Palombelli è una nota giornalista romana, moglie del politico ed ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Da anni i telespettatori la conoscono come uno dei volti principali di Mediaset, azienda per la quale conduce Forum e Stasera Italia. Abitualmente impegnata per lavoro ad intervistare personaggi più o meno noti, pochi ricordano che ella stessa fu oggetto di un’intervista da parte di una esordiente Ambra Angiolini, quando questa era una delle ragazze di Non è la Rai. Sono trascorsi circa 30 anni da quell’occasione in cui la conduttrice di Rete 4 veniva accolta in trasmissione: “E’ giovane e bella ed è ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 luglio 2022) La celebre giornalista tv, intervistata da una sconosciutaAngiolini al programma di Gianni Boncompagni. Cerchiamo di capirne di più.è una nota giornalista romana, moglie del politico ed ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Da anni i telespettatori la conoscono come uno dei volti principali di Mediaset, azienda per la quale conduce Forum e Stasera Italia. Abitualmente impegnata per lavoro ad intervistare personaggi più o meno noti, pochi ricordano che ella stessa fu oggetto di un’intervista da parte di una esordienteAngiolini, quando questa era una delle ragazze di Non è la. Sono trascorsi circa 30 anni da quell’occasione in cui la conduttrice di Rete 4 veniva accolta in trasmissione: “E’ giovane e bella ed è ...

Pubblicità

DSant65 : @flayawa Ma smettetela con ste’ caxxate!! Ma davvero pensate che sia un medico ?? Chi ve l’ha detto la Palombelli o… - zazoomblog : Barbara Palombelli e Francesco Rutelli: chi sono e cosa fanno i 4 figli Giorgio Francisco Serena e Monica -… - gianfrancodig15 : Barbara Palombelli, “in questa situazione, noi siamo delle cavie, siamo un’immensa clinica e sul nostro corpo si st… - Cettina00337246 : RT @Adriano07883742: ??ASSOLUTAMENTE DA VEDERE?? ??Per la prima volta in TV, in Italia si apre il tema del Grande Reset. La conduttrice, B… - phildancefc : RT @Adriano07883742: ??ASSOLUTAMENTE DA VEDERE?? ??Per la prima volta in TV, in Italia si apre il tema del Grande Reset. La conduttrice, B… -