Auto abbatte il muro di casa e schiva i pedoni. Dopo lo schianto la fuga - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

MassimilianoSg7 : RT @Massimilianosg3: #Firenze Auto abbatte il muro di casa e schiva i pedoni. Dopo lo schianto la fuga - Cronaca - - Massimilianosg3 : #Firenze Auto abbatte il muro di casa e schiva i pedoni. Dopo lo schianto la fuga - Cronaca -… - qn_lanazione : Auto abbatte il muro di casa e schiva i pedoni. Dopo lo schianto la fuga - savonanews : Albissola, auto si cappotta e abbatte un albero in viale Liguria: illeso il conducente - ilnazionaleit : Albissola, auto si cappotta e abbatte un albero in viale Liguria: illeso il conducente -

LA NAZIONE

Paura sabato sera in via di Salcetana. La testimone: 'Rischiata la strage' L'uomo ha quasi investito una donna e centrato il giardinetto con i ...Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso l'e estratto il conducente dall'abitacolo, la Croce Oro di Albissola Marina, l'automedica del 118, i carabinieri e la polizia locale ... Auto abbatte il muro di casa Dopo lo schianto la fuga Paura sabato sera in via di Salcetana. La testimone: "Rischiata la strage" L’uomo ha quasi investito una donna e centrato il giardinetto con i bambini ...Paura sabato sera in via di Salcetana. La testimone: "Rischiata la strage". L’uomo ha quasi investito una donna e centrato il giardinetto con i bambini ...