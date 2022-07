Alba Parietti: "Riposa in pace", il gravissimo lutto dell'opinionista (Di lunedì 11 luglio 2022) Alba Parietti ha voluto condividere attraverso il suo profilo social una grande perdita. La persona che ha molto influito sulla sua carriera, l'uomo a cui deve la sua grande fama. Questa morte improvvisa l'ha sconvolta. Quando qualcuno passa a miglior vita, il dolore e il dispiacere sono sentimenti che si fanno largo nel cuore di tutti. Ma quando a morire è una persona che ci ha donato il futuro e il presente, il dolore diventa uno stato di commozione grande da condividere con tutti, perché tutti devono conoscere il valore di questa luce che si è spenta. E' proprio ciò che sta accadendo nelle ultime ore, dopo l'annuncio della morte di Angelo Guglielmi, lo storico direttore di Rai Tre. Nel corso della sua carriera di autore e talent scout ha dato la possibilità di emergere a moltissimi conduttori che ora non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 luglio 2022)ha voluto condividere attraverso il suo profilo social una grande perdita. La persona che ha molto influito sulla sua carriera, l'uomo a cui deve la sua grande fama. Questa morte improvvisa l'ha sconvolta. Quando qualcuno passa a miglior vita, il dolore e il dispiacere sono sentimenti che si fanno largo nel cuore di tutti. Ma quando a morire è una persona che ci ha donato il futuro e il presente, il dolore diventa uno stato di commozione grande da condividere con tutti, perché tutti devono conoscere il valore di questa luce che si è spenta. E' proprio ciò che sta accadendo nelle ultime ore, dopo l'annuncioa morte di Angelo Guglielmi, lo storico direttore di Rai Tre. Nel corsoa sua carriera di autore e talent scout ha dato la possibilità di emergere a moltissimi conduttori che ora non ...

