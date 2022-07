Vito Coppola lascia Ballando con le stelle e Milly Carlucci commenta sui social

(Di domenica 10 luglio 2022)costretta a dire addio ad un altro maestro di ballo. Questa volta ad andare via è, che ha vinto la scorsa edizione.il noto maestro di ballo dicon leè stato in questi ultimi giorni parecchio sotto i riflettori per via della storia con Arisa. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno visto che ha vinto il programma condotto dain coppia con la cantante Arisa, adesso sembrerebbe aver preso una strada differente rispetto al passato. Secondo una indiscrezione, infattinon sarebbe più presente nel cast del programma condotto la. Questo è quanto si ...

Pubblicità

zazoomblog : Vito Coppola lascia Ballando con le Stelle: ecco perché - #Coppola #lascia #Ballando #Stelle: - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola si sono lasciati ufficialmente? Il ballerino commenta, lei si spoglia su Instagram - infoitcultura : Ballando Con Le Stelle: Vito Coppola lascia lo show per l'Inghilterra - zazoomblog : Vito Coppola lascia Ballando con le Stelle: Fan dispiaciuti - #Coppola #lascia #Ballando #Stelle: - CronacaSocial : Arisa e Vito Coppola si sono lasciati. Il ballerino ha svelato i motivi dell'addio ?? -

Bufera Rai, Addio a Ballando con le stelle. Milly Carlucci furiosa, "non l'ha presa bene". Cos'è successo scritto su Più Donna da Imma Bartolo . È ufficiale,abbandona il team di Ballando con le stelle . Dopo la vittoria della scorsa stagione in coppia con Arisa, sembra che il ballerino sia ormai pronto a dare l'addio al programma. Non sarà ......il fenomeno mafioso e i dibattiti pubblici su questo tema non si fermerebbero alla solao ... e tre agenti della loro scorta: Rocco Di Cillo , Antonino Montinari eSchifani . Ma la furia ...Non solo: Coppola, in un’intervista al settimanale Mio, ha annunciato ufficialmente la rottura con Rosalba Pippa (alias Arisa) E’ finita tra Arisa e Vito Coppola: “Siamo in buoni rapporti”. Potrebbe i ...Vito Coppola ha partecipato ad una sola edizione di Ballando Con Le Stelle, vincendola, in coppia con Arisa, ma anche conquistando l’ammirazione e ...