VIDEO F1, la Ferrari di Carlos Sainz va in fiamme! Il pilota esce dalla macchina, stava per superare Verstappen (Di domenica 10 luglio 2022) Carlos Sainz si è dovuto ritirare nel corso del GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo è stato tradito da un problema meccanico avuto sulla sua Ferrari quando mancavano soltanto 13 giri al termine della gara. Il figlio d’arte era in procinto di superare Max Verstappen (la manovra sarebbe stata agevole, l’olandese era in difficoltà con gli pneumatici) e di balzare al secondo posto alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, quando all’improvviso una fumata ha fatto capolino sul retro della vettura. Carlos Sainz ha parcheggiato prontamente la vettura, ma era in leggera salita e non riusciva a bloccarla. Il pilota è rimasto per una decina di secondi nell’abitacolo, ma nel frattempo la ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)si è dovuto ritirare nel corso del GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo è stato tradito da un problema meccanico avuto sulla suaquando mancavano soltanto 13 giri al termine della gara. Il figlio d’arte era in procinto diMax(la manovra sarebbe stata agevole, l’olandese era in difficoltà con gli pneumatici) e di balzare al secondo posto alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, quando all’improvviso una fumata ha fatto capolino sul retro della vettura.ha parcheggiato prontamente la vettura, ma era in leggera salita e non riusciva a bloccarla. Ilè rimasto per una decina di secondi nell’abitacolo, ma nel frattempo la ...

Pubblicità

SkySportF1 : ??CHE BAGARRE IN FERRARI ?? @charles_leclerc e @carlossainz55 on fire #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - CremoniniCesare : Autodromo Enzo e Dino Ferrari di IMOLA. La nostra storia. GRAZIE. ?????? più di settantamila innamorati pazzi.… - Automania_it : Un regalo esclusivo per Te: Video Museo Ferrari di Maranello --> - DavidBasco86 : RT @Guisaltato: La Ferrari quando sta per finire una corsa senza fare cazzate - Sport_Fair : Immagini spaventose dall'#AustrianGP A fuoco la Ferrari di Sainz -