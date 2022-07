Ucraina, bombe russe sul Donetsk: uccisi 6 civili e altri 30 intrappolati sotto le macerie. Kiev:”I russi distruggono raccolti e granai” (Di domenica 10 luglio 2022) - Sei morti e almeno altre 30 persone, compreso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar - nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale - in seguito a un bombardamento delle forze russe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) - Sei morti e almeno altre 30 persone, compreso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste oreledi un edificio residenziale di Chasiv Yar - nella regione didell'orientale - in seguito a un bombardamento delle forzeL'articolo proviene da Firenze Post.

