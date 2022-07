Pubblicità

_Nico_Piro_ : #5luglio 'gli italiani pensano alla bolletta del gas mica alla libertà dell'Ucraina!'. Il danno più osceno del #PUB… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina 60 italiani bloccati in rifugio a Kiev - #Ultime #Notizie #Ucraina #italiani - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Missili russi su Chasiv Yar: 15 morti, 27 dispersi. Kiev, 60 italiani… - Eli74505503 : RT @Adnkronos: Fra loro alcuni giornalisti, l'eurodeputato dem Majorino e Bentivogli di Base Italia. #Ucraina #Kiev - lifestyleblogit : Ucraina, 60 italiani bloccati in rifugio a Kiev - Video - -

Entilocali-online

...straordinario del 6 per mille imposto dall'allora Governo Amato sui conti correnti degli. ... Con le difficoltà legate alla pandemia, agli effetti della guerra in, all'aumento dei prezzi ...... ma nella calma Bratislava, dove però, esattamente come nella vicina, non manca un ... Uno scenario, purtroppo, piuttosto familiare per noi spettatori. Così come familiare per noi ... Ucraina, 60 italiani bloccati in rifugio a Kiev - Video Slava è un uomo di 48 anni che vive nella Bassa Bresciana e che ogni sera si collega con amici e parenti che vivono in Ucraina ...Il Nord Stream si ferma oggi, ufficialmente per un guasto ma non basterà la nuova turbina in arrivo dal Canada. Austerity in Germania: meno docce ...