Tiziano Ferro: intrusione con furto a casa dei genitori a Latina (Di domenica 10 luglio 2022) Mentre Tiziano si godeva la serenità familiare in quel di Los Angeles, dove abita con il marito e i figli, i suoi genitori, a Latina, hanno ricevuto una visita poco gradita, a cui è seguito un furto. Leggi su comingsoon (Di domenica 10 luglio 2022) Mentresi godeva la serenità familiare in quel di Los Angeles, dove abita con il marito e i figli, i suoi, a, hanno ricevuto una visita poco gradita, a cui è seguito un

Tiziano Ferro, un vero e proprio incubo: cos'è successo al cantante In questo scatto da giovanissimo ci ha davvero rapito il cuore, da allora però ne ha percorsa di strada vero il successo il nostro amatissimo artista! Come sappiamo, Tiziano Ferro vive a Los Angeles insieme al suo compagno ed ai due piccoli Margherita ed Andres. Insieme sono una splendida ed amorevole famiglia. Impegnato con l'uscita del nuovo disco il cantante si ... Tiziano Ferro, la fuga con due Bmw: paura per i suoi genitori Paura per la famiglia di Tiziano Ferro . Due ladri sono entrati nella notte nella casa dei genitori del cantante, a Latina. I malviventi hanno rubato due Bmw, ma grazie ai sistemi satellitari installati sulle vetture, un'...