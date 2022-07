Storico Caputo | è convocazione azzurra | grande attesa per i campionati mondiali di Sofia

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTeverola (Ce) – Sono vere e proprie pagine di storia sportiva quelle che sta scrivendo il campione, classe 2006, di Teverola, Giuseppe. Successo dopo successo, il 16enne si sta affermando a livelli altissimi nel Taekwondo a fronte di allenamenti fatti di altissima concentrazione mentale e completa dedizione nella palestra di famiglia, la “Blue World” di papà Gaetano. D’altronde, a parlare per lui sono già le vittorie ottenute nell’ultimo periodo: dalla cintura nera aiItaliani Cinture Nere 2022 di Fondi (2 e 3 aprile presso il Palazzetto dello Sport in Via Mola Santa Maria) all’oro alle “Olympic Dream Cup” del Foro Italico di Roma (3, 4 e 5 giugno), giungendo, adesso, alla storicaal raduno della nazionale italiana di Taekwondo, che si appresta ad affrontare la World Taekwondo ...

