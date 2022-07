Si alza e urla 'dov'è Peng Shuai?': spettatore cacciato dal campo durante la finale di Wimbledon (Di domenica 10 luglio 2022) 'Dov'è Peng Shuai?'. Chi era sugli spalti di Wimbledon durante la finalissima tra Djokovic e Kyrgios - conclusasi con il settimo trionfo di Novak, il quarto di fila - ha sentito questa frase durante ... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022) 'Dov'è?'. Chi era sugli spalti dila finalissima tra Djokovic e Kyrgios - conclusasi con il settimo trionfo di Novak, il quarto di fila - ha sentito questa frase...

Pubblicità

leggoit : Si alza e urla «dov'è Peng Shuai?»: spettatore cacciato dal campo durante la finale di #wimbledon - SHIN_Fafnhir : @Aokaze87 E' un ritorno storico. Ogni tanto uno si alza e urla: 'Raccontate balle!'. Se chi urla fa proselitismo la… - AndreiLeft : @rrcamadoon ALLORA ALZA QUEL CULO, VAI AD UN 24/7 E COMPRATI LE GOCCIOLE * persona che urla fortissimo disperato ed esasperato * - xavsworldprep : RT @haileyprep: @xavsworldprep *alza le mani al cielo per inviargli tutta la forza possibile* AAAAAAAA QUESTA È PER TE *urla creando una gr… - haileyprep : @xavsworldprep *alza le mani al cielo per inviargli tutta la forza possibile* AAAAAAAA QUESTA È PER TE *urla creand… -