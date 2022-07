Salvò 33 bambini dall'incendio all'Aurelio: il giovane eroe premiato dal Municipio 13. Con lui parte 'rEstate in tredicesimo' (Di domenica 10 luglio 2022) Ha soccorso 33 bambini, portandoli al sicuro dalle fiamme che il 27 giugno scorso hanno avvolto in un rogo spaventoso l'area di via Bosco Marengo in zona Aurelia. Per questo il quartiere ha deciso di ... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022) Ha soccorso 33, portandoli al sicuroe fiamme che il 27 giugno scorso hanno avvolto in un rogo spaventoso l'area di via Bosco Marengo in zona Aurelia. Per questo il quartiere ha deciso di ...

Salvò 33 bambini dall'incendio all'Aurelio: il giovane eroe premiato dal Municipio 13. Con lui parte 'rEstate in tredicesimo' ... con un riconoscimento al grande coraggio che ha dimostrato: Matteo Iacobacci infatti, appena 21enne, in quell'incendio è intervenuto per soccorrere i 33 bambini con cui lavora presso il Centro ... Manifestazioni Albisola, 12/17 luglio Montale, ore 19.00 Taglia ed incolla Laboratorio creativo per bambini, a cura Fiera del Libro. Domenica 17 luglio, piazza della Scacchiera, ore 21.30 Festivalbar 2.022 Spettacolo musicale degli ...