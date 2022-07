Pubblicità

ilfaroonline : Ponza, “parcheggio” selvaggio delle barche nel porto: il traghetto non riesce ad attraccare -

YouTG.net

... via Capri, via dei Villini, via Gorgona, via Montecristo (compresa area parcheggi), via, via ... obbligo di svolta sx per via Isola di San Pietro uscita dadi via Isola San Pietro: ......firmata dal sindaco Candido De Angelis punta a disciplinare gli spazi degli imbarchi pere ...hanno gestito circa ottanta posti auto su piazzale Marinai d'Italia destinati proprio al... A Cagliari c'è il Giro Donne: due giorni di divieti di sosta e transito in zona Poetto Per la tappa cronometro individuale di giovedì sono previsti divieto di transito e di sosta nella maggior parte delle strade del litorale ...