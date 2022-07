Non si ferma l’emergenza incendi, ancora fiamme a Roma est: focolaio all’altezza del Centro Carni (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’inferno di fuoco che ha tenuto letteralmente in una morsa Roma nella giornata di ieri, con il maxi incendio scoppiato a Centocelle, anche oggi la situazione sul fronte incendi desta preoccupazione. In particolare in questo momento è segnalato un incendio di sterpaglie in Via Gino Severino (zona Palmiro Togliatti) che sta provocando anche rallentamenti alla circolazione all’altezza del Centro Carni. #Roma #incendio sterpaglie – Via Gino Severino Rallentamenti altezza Centro Carni #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 10, 2022 Foto di repertorio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’inferno di fuoco che ha tenuto letteralmente in una morsanella giornata di ieri, con il maxio scoppiato a Centocelle, anche oggi la situazione sul frontedesta preoccupazione. In particolare in questo momento è segnalato uno di sterpaglie in Via Gino Severino (zona Palmiro Togliatti) che sta provocando anche rallentamenti alla circolazionedel. #o sterpaglie – Via Gino Severino Rallentamenti altezza#Luceverde #Lazio — Luceverde(@Luceverde) July 10, 2022 Foto di repertorio su Il Corriere della Città.

