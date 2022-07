Migranti:a Ventimiglia no border chiedono apertura frontiere (Di domenica 10 luglio 2022) "Da quando il sostegno ai Migranti è reato?" E' con questo slogan, tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12 ha manifestato a Ventimiglia per l'apertura delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) "Da quando il sostegno aiè reato?" E' con questo slogan, tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no, verso le 12 ha manifestato aper l'delle ...

Pubblicità

ctim_italia : RT @L_Argomento: Vergogna #Melilla, se al posto di #Sanchez ci fosse stato un premier di #destra? #Menia (#Fdi): “Ma perché #Macron non ha… - L_Argomento : Vergogna #Melilla, se al posto di #Sanchez ci fosse stato un premier di #destra? #Menia (#Fdi): “Ma perché #Macron… - porfidax : @LBennati @Capitano_Achab actually, no. mediamente gli irreperibili se ne vanno a ventimiglia per passare in franci… - Controc43312427 : @JayperryP @AlbertoLetizia2 Esatto: sbarcano in Italia e attraversano la frontiera di nascosto perchè altrimenti no… - angelamaria_c : RT @francetomm: @EnricoLetta Perche' il suo mito Macron, respingendo i migranti a Ventimiglia, non fa gli interessi della Francia? Perche'… -

Migranti:a Ventimiglia no border chiedono apertura frontiere ... tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12 ha manifestato a Ventimiglia per l'apertura delle frontiere e la libera circolazione dei migranti in Europa. Il ... No Border in piazza a Ventimiglia per la libera circolazione dei migranti in Europa I no border manifestano in centro a Ventimiglia per la libera circolazione dei migranti "Da quando il sostegno ai migranti è reato". E' con questo slogan, tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12,... Agenzia ANSA Migranti:a Ventimiglia no border chiedono apertura frontiere "Da quando il sostegno ai migranti è reato" E' con questo slogan, tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12 ha manifestato a Ventimiglia per l'apertura delle f ... Ufficio di informazione e accoglienza turistica di Ventimiglia, riapertura Riapre domani, venerdì 1° luglio, l’ufficio di informazione e accoglienza turistica di Ventimiglia – nella sede centrale di via Roma 3 bis – dopo un periodo di chiusura del servizio. La gestione è sta ... ... tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12 ha manifestato aper l'apertura delle frontiere e la libera circolazione deiin Europa. Il ...I no border manifestano in centro aper la libera circolazione dei"Da quando il sostegno aiè reato". E' con questo slogan, tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12,... Migranti:a Ventimiglia no border chiedono apertura frontiere "Da quando il sostegno ai migranti è reato" E' con questo slogan, tradotto anche in francese e in arabo, che un centinaio di no border, verso le 12 ha manifestato a Ventimiglia per l'apertura delle f ...Riapre domani, venerdì 1° luglio, l’ufficio di informazione e accoglienza turistica di Ventimiglia – nella sede centrale di via Roma 3 bis – dopo un periodo di chiusura del servizio. La gestione è sta ...