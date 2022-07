Meteo, le previsioni di lunedì 11 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) La nuova settimana inizia con una giornata di sole, in attesa che le temperature tornino a salire su livelli di allerta da giovedì in poi. Per lunedì 11 luglio le previsioni Meteo indicano che l’alta pressione delle Azzorre darà vita a un cima di caldo piacevole. Qualche nube sul Triveneto, sull’Appennino, lungo le coste del basso Tirreno e su quelle ioniche di Calabria e Sicilia. A metà settimana invece partirà una nuova ondata di caldo africano, con possibili temperature record (LE previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 luglio 2022) La nuova settimana inizia con una giornata di sole, in attesa che le temperature tornino a salire su livelli di allerta da giovedì in poi. Per11leindicano che l’alta pressione delle Azzorre darà vita a un cima di caldo piacevole. Qualche nube sul Triveneto, sull’Appennino, lungo le coste del basso Tirreno e su quelle ioniche di Calabria e Sicilia. A metà settimana invece partirà una nuova ondata di caldo africano, con possibili temperature record (LE).

Pubblicità

astigov : Previsioni Meteo Astigiano | 11 luglio 2022 - meteogiornaleit : Torna la pioggia ad Agosto. Le previsioni del Centro Meteo Europeo - ilmeteoit : #Video meteo in diretta: sole e temperature non oltre i 32 gradi; le previsioni - VivereGubbio : METEO Umbria Lunedì: le previsioni per l'11 Luglio. A Gubbio sereno - VivereSpoleto : METEO Umbria Lunedì: le previsioni per l'11 Luglio. A Spoleto poco nuvoloso -