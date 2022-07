Maria De Filippi piazza il colpaccio: Elisabetta Gregoraci a Uomini e Donne! Ecco che ruolo avrà (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la conduzione di Battiti Live, il programma di musica live che va in onda su Italia1, per Elisabetta Gregoraci potrebbero aprirsi nuove porte. Elisabetta Gregoraci in qualche modo è sempre riuscita a far parlare di sé. Prima per la su relazione con Flavio Briatore, col quale ha avuto Nathan Falco, poi per il divorzio e infine poco fa per una gaffe fatta sul palco: Alvaro Soler è infatti diventato Alvaro Soleil. Ma non solo: la Gregoraci è infatti stata coinvolta nello scandalo di Vallettopoli nel 2006 mentre nel 2010 viene indagata insieme a quello che sarebbe diventato poi il marito per evasione fiscale. Elisabetta Gregoraci ha presentato diversi programmi televisivi e ha anche tentato la carriera cinematografica recitando in pellicole candidate al Festival del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la conduzione di Battiti Live, il programma di musica live che va in onda su Italia1, perpotrebbero aprirsi nuove porte.in qualche modo è sempre riuscita a far parlare di sé. Prima per la su relazione con Flavio Briatore, col quale ha avuto Nathan Falco, poi per il divorzio e infine poco fa per una gaffe fatta sul palco: Alvaro Soler è infatti diventato Alvaro Soleil. Ma non solo: laè infatti stata coinvolta nello scandalo di Vallettopoli nel 2006 mentre nel 2010 viene indagata insieme a quello che sarebbe diventato poi il marito per evasione fiscale.ha presentato diversi programmi televisivi e ha anche tentato la carriera cinematografica recitando in pellicole candidate al Festival del ...

