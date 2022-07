LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: scatti e controscatti, non parte la fuga nei primi km (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 13.12 Cadura in gruppo! Su una rotonda finiscono a terra un uomo della Trek e uno della BORA. Sembra si tratti di Tony Gallopin e Maximilian Schachmann. 13.12 I chilometri percorsi sono ora 20. Si aggiungono altri corridori a questo tentativo di fuga. 13.11 Riconosciamo anche Jonathan Castroviejo della INEOS in un gruppo formato da una dozzina di elementi. 13.10 Questo sembra un tentativo interessante! Insieme all’italiano ci sono Bauke Mollema e Quinn Simmons della Trek, così come Michael Woods della Israel e Yves Lampaert della Quick-Step. 13.08 Ripreso Pedersen. Ora c’è di nuovo Alberto Bettiol ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 13.12 Cadura in gruppo! Su una rotonda finiscono a terra un uomo della Trek e uno della BORA. Sembra si tratti di Tony Gallopin e Maximilian Schachmann. 13.12 I chilometri percorsi sono ora 20. Si aggiungono altri corridori a questo tentativo di. 13.11 Riconosciamo anche Jonathan Castroviejo della INEOS in un gruppo formato da una dozzina di elementi. 13.10 Questo sembra un tentativo interessante! Insieme all’italiano ci sono Bauke Mollema e Quinn Simmons della Trek, così come Michael Woods della Israel e Yves Lampaert della Quick-Step. 13.08 Ripreso Pedersen. Ora c’è di nuovo Alberto Bettiol ...

