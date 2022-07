LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Popovici vince anche nei 100 sl! Sale l’attesa per Galossi (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 È il momento della finale femminile dei 50 farfalla. Queste le atlete che lotteranno per le medaglie: Anastasiya Yermishyna (UKR), Paulina Cierpialowska (POL), Lillian Slusna (SVK), Jana Pavalic (CRO), Roos Vanotterdijk (BEL), Lana Pudar (BIH), Amelia Marek (POL) e Julia Ullmann (SUI). 17.00 Ecco l’inno estone. 16.57 Vengono ora premiate le prime tre dei 100 rana donne, gara in cui ha trovato il successo l’estone Jefimova. 16.54 Parte l’inno polacco. 16.53 Spazio ora alla cerimonia di premiazione dei 100 dorso uomini. Ricordiamo che ha vinto questa gara il polacco Masiuk. 16.49 Conquista l’oro Lisovets’ in 1:00.96. Secondo De Groot (1:01.21) e terzo Louter (1:01.32). 16.45 È il turno della finale maschile dei 100 rana. In gara Davin Lindholm (FIN), Luka Mladenovic (AUT), Steijn Louter (NED), Volodymyr ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 È il momento della finale femminile dei 50 farfalla. Queste le atlete che lotteranno per le medaglie: Anastasiya Yermishyna (UKR), Paulina Cierpialowska (POL), Lillian Slusna (SVK), Jana Pavalic (CRO), Roos Vanotterdijk (BEL), Lana Pudar (BIH), Amelia Marek (POL) e Julia Ullmann (SUI). 17.00 Ecco l’inno estone. 16.57 Vengono ora premiate le prime tre dei 100 rana donne, gara in cui ha trovato il successo l’estone Jefimova. 16.54 Parte l’inno polacco. 16.53 Spazio ora alla cerimonia di premiazione dei 100 dorso uomini. Ricordiamo che ha vinto questa gara il polacco Masiuk. 16.49 Conquista l’oro Lisovets’ in 1:00.96. Secondo De Groot (1:01.21) e terzo Louter (1:01.32). 16.45 È il turno della finale maschile dei 100 rana. In gara Davin Lindholm (FIN), Luka Mladenovic (AUT), Steijn Louter (NED), Volodymyr ...

