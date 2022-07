Il nuovo Monza debutta senza gol. Galliani: 'Prenderemo uno o due attaccanti' (Di domenica 10 luglio 2022) Il primo impegno del primo Monza da Serie A in 110 anni di storia finisce 0 - 0. A Bellinzona Giovanni Stroppa manda in campo due formazioni diverse, una per tempo. Nella prima i nuovi in campo sono ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022) Il primo impegno del primoda Serie A in 110 anni di storia finisce 0 - 0. A Bellinzona Giovanni Stroppa manda in campo due formazioni diverse, una per tempo. Nella prima i nuovi in campo sono ...

Pubblicità

cervellerap : Confermata la nuova accelerata del #Monza per #Pinamonti. Possibile nuovo incontro tra #Galliani e l’#Inter per dom… - aboutTav : Se il nuovo ibrido è davvero così buono come sembra potremmo anche avere speranze a Monza… - sportli26181512 : Il nuovo Monza debutta senza gol. Galliani: 'Prenderemo uno o due attaccanti': Il nuovo Monza debutta senza gol. Ga… - ilMonzaSiamoNoi : Finale da #Bellinzona! Prima sgambata dell’anno e prime indicazioni per il nuovo #Monza di Mister #Stroppa.… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WEC | 6h di Monza: Alpine e Corvette beffano Toyota e Ferrari) è stato pubblicato su… -