F1 | Kevin Magnussen | “Un weekend fantastico! Avevo problemi al motore | ho pregato e non è successo nulla”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Non vi è alcun dubbio nel considerare la Haas come rivelazione del Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: alcune voci parlano di un cambio relativo alla parte ibrida, che sembrerebbe dare risvolti più che positivi alle prestazioni in pista. A dimostrarlo sono i grandi risultati ottenuti nel corso dell’interodel Red Bull Ring da parte di Mick Schumacher e. Q3 raggiunto nelle qualifiche, top 10 nella sprint race e in gara, insomma unquasi perfetto (e, probabilmente, inaspettato) per la Haas e per i due piloti. Sesto posto in gara per Schumacher, ottavo per, difficile chiedere di meglio da parte di entrambi. Di seguito, il commento del pilota della Haas rilasciato alla stampa al termine della gara odierna: “Cheper noi! Qualifiche ...