Empoli, Zanetti vuole Aramu in azzurro: le ultime (Di domenica 10 luglio 2022) L'idea di Zanetti è quella di portare il fantasista avuto a Venezia a Empoli per alzare la qualità offensiva degli azzurri Il Venezia ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per Aramu, ma non è detto che le strade possano comunque dividersi. Il fantasista dei lagunari ha richieste in Serie A soprattutto dell'Empoli. In azzurro ritroverebbe Zanetti, il quale starebbe spingendo per portare il classe '95 in Toscana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

