Cosenza | scompare per giorni | la ritrovano legata con il filo spinato ad una recinzione

Pina Sidero , 22 anni,da Corigliano Rossano , in provincia di. Fa perdere le proprie tracce, non si trova da nessuna parte. Si setacciano i sentieri, si attivano i volontari, nulla. Due giorni dopo la ...La famiglia: 'Aiutateci a trovarla' Leggi Anche India,il figlio di una ricca famiglia: un impostore lo 'sostituisce' per 41 anni È presumibile, dunque, che la ragazza sia stata portata ...Ma ulteriori indagini e la testimonianza della ragazza dovrebbero, in breve tempo, fornire una risposta a quanto accaduto. «Gli accertamenti- dicono gli inquirenti- proseguono per verificare se, nel p ...Era sparita da due giorni. I familiari erano in pensiero per lei e avevano ipotizzato di tutto. La ragazza è stata trovata viva, legata a un palo, non riusciva a liberarsi ...