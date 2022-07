Clarissa Selassiè | al telefono è successo di tutto | intercettazione clamorosa

(Di domenica 10 luglio 2022) Per la Princesslo scivolone è dietro l’angolo: le affermazioni dopo il mancato invito parlano chiaro.(fonte youtube)Nelle ultime ore la nota vipponasembra aver compiuto uno scivolone senza precedenti con un inquilino dell’ultima edizione del “GF Vip”. La più giovane delle sorelle di stirpe etiope avrebbe infatti malamente reagito ad un mancato invito alla festa di compleanno della vulcanica Soleil Sorge. La sua reazione è stata monitorata dal portale “Pipol Gossip”, che ne ha attentamente rilevato le reazioni.snobba le festa di Soleil: cosa c’è dietro al malumore?(fonte youtube)Negli ultimi giorni si è vociferato assai circa ...

Estate da single per le sorelle Selassié Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip Jessica, Lulù eSelassié sono grandi protagoniste della cronaca rosa italiana. Per tutte e tre, però, sarà ...ha risposto alle domande dei follower, parlando di come procede la sua vita al momento (c'è qualcuno che le fa battere il cuore) e cosa ne pensa di Barù dopo i numerosi gossip, con ...