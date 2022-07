Chieti, 15enne uccide il nonno e pubblica il video su WhatsApp (Di domenica 10 luglio 2022) Il ragazzo, seguito dai servizi sociali, era stato rimproverato perché stava troppo al cellulare. L’uomo, morto questa mattina, aveva 78 anni ed era arrivato ieri pomeriggio al Pronto soccorso in condizioni gravissime. Colpito con una sedia e un aspirapolvere Leggi su corriere (Di domenica 10 luglio 2022) Il ragazzo, seguito dai servizi sociali, era stato rimproverato perché stava troppo al cellulare. L’uomo, morto questa mattina, aveva 78 anni ed era arrivato ieri pomeriggio al Pronto soccorso in condizioni gravissime. Colpito con una sedia e un aspirapolvere

