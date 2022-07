Calciomercato Verona: fissato il prezzo per la cessione di Simeone (Di domenica 10 luglio 2022) . Il Siviglia in pole per l’argentino Dopo aver riscatto dal Cagliari Giovanni Simeone per 12 milioni di euro, il Verona ha anche chiuso per altri due rinforzi in attacco: Henry e Djuric. E così il Cholito potrebbe essere ceduto in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da L’Arena, l’Hellas chiederebbe una cifra vicina ai 18 milioni con il Siviglia intenzionato seriamente a portare in Spagna l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Il Siviglia in pole per l’argentino Dopo aver riscatto dal Cagliari Giovanniper 12 milioni di euro, ilha anche chiuso per altri due rinforzi in attacco: Henry e Djuric. E così il Cholito potrebbe essere ceduto in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da L’Arena, l’Hellas chiederebbe una cifra vicina ai 18 milioni con il Siviglia intenzionato seriamente a portare in Spagna l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

