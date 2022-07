Bufera social su Burioni | l’accusa | body shaming  contro una ragazza Ira di Meloni | «Chiedi scusa»

Pubblicità

Faillaluca : Burioni, bufera social per un tweet. L’accusa: body shaming contro una ragazza. Meloni: «Chiedi scusa»-… - TruIeeIy : Bufera social su @RobertoBurioni : body shaming contro una ragazza. Meloni: «Chiedi scusa» - frmango65 : Burioni, bufera social per un tweet. L'accusa: body shaming contro una ragazza. Meloni: «Chiedi scusa» - crlggg : Bufera social su Burioni, l’accusa: body shaming contro una ragazza. Meloni: «Chiedi scusa» - marilia1sca : RT @Corriere: Bufera social su Burioni, l’accusa: body shaming contro una ragazza. Meloni: scusati -

Corriere della Sera

Immediate le reazioni Polveronesu Roberto Burioni , il cui cognome domenica mattina è balzato in cima ai trending topic di Twitter. Colpa di un commento che il virologo dell'Università San ...... Ricky Martin , finisce in questi giorni nellamediatica. Il motivo Il cantante e performer ... anche se tuttavia si è ormai diffusa a mezzo stampa e via, tanto che potrebbe rivelarsi ... Burioni, bufera social per un tweet. L’accusa: body shaming contro una ragazza. Meloni: «Chiedi scusa» Bufera social sul virologo Roberto Burioni. Il nome del medico è finito tra le tendenze di Twitter, dopo la risposta giudicata come ...Il virologo del San Raffaele, in evidente dissenso con una sostenitrice della Lega, ne condivide l'immagine profilo con un commento: «Capisco». Immediate le reazioni ...