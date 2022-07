Weekend con l’anticiclone delle Azzorre, ma il caldo africano tornerà presto (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo il passaggio dell’intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l’atmosfera di gran parte delle nostre regioni, sull’Italia torna l’alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa. Gli effetti si faranno sentire già da oggi quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutto il Paese (faranno ultimi rovesci al Sud), nonché temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. Quindi, caldo sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell’afa come è avvenuto nelle ultime settimane. Al Sud, specie sui versanti adriatici e ionici, ci aspettiamo anzi una ventilazione piuttosto vivace e frizzante dai quadranti settentrionali, la quale mitigherà ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo il passaggio dell’intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l’atmosfera di gran partenostre regioni, sull’Italia torna l’alta pressione, tradizionale compagno di viaggioestati italiane di circa 10/15 anni fa. Gli effetti si faranno sentire già da oggi quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutto il Paese (faranno ultimi rovesci al Sud), nonché temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. Quindi,sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell’afa come è avvenuto nelle ultime settimane. Al Sud, specie sui versanti adriatici e ionici, ci aspettiamo anzi una ventilazione piuttosto vivace e frizzante dai quadranti settentrionali, la quale mitigherà ...

Pubblicità

RaiDue : Con il weekend in arrivo vi lasciamo con @AndreaDiCiancio che fa il mimo, per la gioia di @RobertoArduini1 ?? ??… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Buongiorno con questa veduta di Lorenzo Zappari, che ringraziamo ??? Buon sabato #9luglio e… - PNGranParadiso : Festa della montagna, il weekend del 16-17 luglio a #Locana, manifestazione dedicata alla montagna in tutti i suoi… - FabioCorno5 : RT @Lucrezi29674256: Buongiorno ??#9Luglio Un dolce risveglio. ??x un felice weekend ??????Vi auguro un buon lavoro ?? a voi ?? e a me ????.Con… - OstuniNotizie : Un'emozione chiamata libro torna per il weekend con Grilli, Sani e Boldrini -