Vanessa Incontrada e il dolore più grande della sua vita: è successo proprio mentre era incinta (Di sabato 9 luglio 2022) Vanessa Incontrada è una donna molto bella e anche molto talentuosa, anche se negli ultimi anni è diventata spesso oggetto di critiche di pessimo gusto e i cattiverie gratuite. La donna è riuscita a farsi valere nel mondo dello spettacolo dimostrandosi un'artista a tutto tondo, ma di recente ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti. Attrice e conduttrice davvero brillante, Vanessa Incontrada ha dimostrato di avere lo spettacolo nel sangue. Oggi è considerata una delle showgirl più famose e apprezzate del nostro Paese, eppure gli spettatori e gli utenti del web non le hanno risparmiato aspre critiche nei confronti del suo aspetto fisico. L'attrice originaria di Barcellona, infatti, è sempre stata una donna molto bella, ma da quando ha messo su qualche chiletto è stata ricoperta di critiche e insulti del tutto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 9 luglio 2022)è una donna molto bella e anche molto talentuosa, anche se negli ultimi anni è diventata spesso oggetto di critiche di pessimo gusto e i cattiverie gratuite. La donna è riuscita a farsi valere nel mondo dello spettacolo dimostrandosi un'artista a tutto tondo, ma di recente ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti. Attrice e conduttrice davvero brillante,ha dimostrato di avere lo spettacolo nel sangue. Oggi è considerata una delle showgirl più famose e apprezzate del nostro Paese, eppure gli spettatori e gli utenti del web non le hanno risparmiato aspre critiche nei confronti del suo aspetto fisico. L'attrice originaria di Barcellona, infatti, è sempre stata una donna molto bella, ma da quando ha messo su qualche chiletto è stata ricoperta di critiche e insulti del tutto ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Vanessa Incontrada risponde sul suo peso con una foto, ma qualcuno non ci sta: `Scatto vecchio` #factCheck… - pisani41 : @CottarelliCPI Anche noi stimiamo e vogliamo bene Vanessa Incontrada, Raffaele e Francesca ?? - zazoomblog : Vanessa Incontrada il marito è famosissimo! Incredibile - #Vanessa #Incontrada #marito - ParliamoDiNews : Vanessa Incontrada risponde sul suo peso con una foto, ma qualcuno non ci sta: `Scatto vecchio` #factCheck… - talismanogiada : @539th Putin ingrassato come Vanessa Incontrada ?? -