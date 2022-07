Tour de France 2022, tutte le classifiche: dopo l’ottava tappa Wout Van Aert domina la graduatoria a punti (Di sabato 9 luglio 2022) La frazione Dole-Lausanne, di 186.3 km, è stata l’ottava del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: dato che si è trattato di una tappa vinta in una volata ristretta dalla Maglia Verde, non sono cambiati i leader delle quattro principali classifiche individuali: Wout Van Aert domina la graduatoria a punti. CLASSIFICA GENERALE 8A tappa Tour DE France 2022 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 28:56:162 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:39 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:14 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:22 5 GAUDU David Groupama – FDJ 1:35 6 BARDET Romain Team DSM 1:36 7 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1:39 8 POWLESS Neilson EF ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) La frazione Dole-Lausanne, di 186.3 km, è statadeldedi ciclismo su strada: dato che si è trattato di unavinta in una volata ristretta dalla Maglia Verde, non sono cambiati i leader delle quattro principaliindividuali:Vanla. CLASSIFICA GENERALE 8ADE1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 28:56:162 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:39 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:14 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:22 5 GAUDU David Groupama – FDJ 1:35 6 BARDET Romain Team DSM 1:36 7 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1:39 8 POWLESS Neilson EF ...

