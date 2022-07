Sri Lanka, dimostranti occupano uffici presidenza (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – I manifestanti – che chiedono le dimissioni del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa – hanno occupato gli uffici della presidenza a Colombo. Lo riporta l’agenzia Dpa. Gli uffici si trovano a meno di un chilometro dalla residenza del presidente, già presa d’assalto dai manifestanti infuriati per la grave crisi economica. La polizia ha usato i lacrimogeni senza riuscire a fermare i manifestanti. Rajapaksa è stato trasferito in un “luogo sicuro”, secondo un funzionario del suo ufficio. Sono decine di migliaia ii manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente Rajapaksa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – I manifestanti – che chiedono le dimissioni del presidente dello Sri, Gotabaya Rajapaksa – hanno occupato glidellaa Colombo. Lo riporta l’agenzia Dpa. Glisi trovano a meno di un chilometro dalla residenza del presidente, già presa d’assalto dai manifestanti infuriati per la grave crisi economica. La polizia ha usato i lacrimogeni senza riuscire a fermare i manifestanti. Rajapaksa è stato trasferito in un “luogo sicuro”, secondo un funzionario del suoo. Sono decine di migliaia ii manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente Rajapaksa. L'articolo proviene da Italia Sera.

