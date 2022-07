Roma, incendio a Centocelle: autodemolitori in fiamme. Evacuati due palazzi. «Chiudere le finestre e indossare la mascherina» (Di sabato 9 luglio 2022) Una densa nube di fumo nero che dal quadrante est della Capitale è diventata in poco tempo visibile anche in centro. Poi il rumore di boati ed esplosioni ripetute e l'invito ai residenti... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 luglio 2022) Una densa nube di fumo nero che dal quadrante est della Capitale è diventata in poco tempo visibile anche in centro. Poi il rumore di boati ed esplosioni ripetute e l'invito ai residenti...

Pubblicità

petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ??'Ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la #mascherina per evitare di inalare i fu… - Raffy65354672 : RT @romatoday: Maxi incendio a #centocelle, nube nera visibile in tutta Roma -