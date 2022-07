Pubblicità

Affaritaliani : RemTech Expo, a Ferrara innovazione e progettualità di Tremonti -

Agenzia askanews

In vista dell'appuntamento a settembre cona Ferrara, Damiano Belli, amministratore delegato di Tremonti, società costituita da Greenthesis, Edison, Hera e Sersys, fa il punto sugli interventi di bonifica nei siti da ripristinare ...Il Consorzio Astra Ecologia sarà presente anche quest'anno aa Ferrara, in presenza a settembre, per la fiera sulla protezione e lo sviluppo sostenibile del territorio e sulla bonifica dei siti contaminati. Il consorzio Astra con i suoi 35 soci e i ... RemTech Expo, a Ferrara innovazione e progettualità di Tremonti Roma, 9 lug. (askanews) - In vista dell'appuntamento a settembre con RemTech Expo a Ferrara, Damiano Belli, amministratore delegato di ...Roma, 5 lug. (askanews) - Il Consorzio Astra Ecologia sarà presente anche quest'anno a Remtech Expo a Ferrara, in presenza a settembre, per la fierasulla protezione e lo sviluppo sostenibile del terri ...