Quarta dose a over 60? Cosa dicono Galli, Bassetti e Ricciardi (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Con la risalita dei contagi covid in Italia, con l’ondata spinta dalla variante Omicron 5 e con l’allarme che alcuni esperti fanno scattare per l’autunno, si accende il dibattito sull’opportunità di somministrare la Quarta dose del vaccino anti-Covid a tutti gli over 60. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 100.690 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, 105 i morti. Ieri l’Ema ha raccomandato il secondo ‘booster’ a tutti gli over 60 se i casi aumentan e il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto alle persone con più di 80 anni e quelle che vivono nelle Rsa di “non aspettate settembre, ma fare subito la dose di richiamo” Ricciardi – Quarta dose di vaccino anti-Covid per gli ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Con la risalita dei contagi covid in Italia, con l’ondata spinta dalla variante Omicron 5 e con l’allarme che alcuni esperti fanno scattare per l’autunno, si accende il dibattito sull’opportunità di somministrare ladel vaccino anti-Covid a tutti gli60. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 100.690 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, 105 i morti. Ieri l’Ema ha raccomandato il secondo ‘booster’ a tutti gli60 se i casi aumentan e il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto alle persone con più di 80 anni e quelle che vivono nelle Rsa di “non aspettate settembre, ma fare subito ladi richiamo”di vaccino anti-Covid per gli ...

Pubblicità

LaStampa : Filippo Anelli: “Rimettiamo la mascherina e quarta dose agli over 60” - NicolaPorro : ?? La Russia che fa le pernacchie alle sanzioni, #BeppeSala che vuò fà l'ambientalista (radical chic) e la quarta do… - gparagone : Contro ogni logica. Ostinatamente. ?? - fisco24_info : Quarta dose a over 60? Cosa dicono Galli, Bassetti e Ricciardi: (Adnkronos) - Speranza: 'Elevato numero di casi, a… - Spacettf : RT @VivoLibera: Cerchiamo di capirci, i fragili e gli over 60 devono essere protetti non da un virus mortale ma da un ministro criminale.… -