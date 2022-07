Programmi TV di stasera, sabato 9 luglio 2022. Su Rai1 le repliche della seconda edizione di ‘The Voice Senior’ (Di sabato 9 luglio 2022) The Voice Senior Rai1, ore 21.25: The Voice Senior Talent Show. Tornano le otto puntate di “The Voice Senior” seconda edizione. Antonella Clerici al timone, Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino sulle poltrone della giuria per premiare le più belle voci over 60 d’Italia.Si parte con le sei Blind Auditions, le “audizioni al buio”, vera e propria cifra del programma: i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Solo la loro voce può conquistarli e, in quel caso, il coach può voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach sono costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passano al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 luglio 2022) TheSenior, ore 21.25: TheSenior Talent Show. Tornano le otto puntate di “TheSenior”. Antonella Clerici al timone, Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino sulle poltronegiuria per premiare le più belle voci over 60 d’Italia.Si parte con le sei Blind Auditions, le “audizioni al buio”, vera e propria cifra del programma: i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Solo la loro voce può conquistarli e, in quel caso, il coach può voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach sono costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passano al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ...

