LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: uno-due Ferrari nella FP2, 3° Verstappen e molto costante (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO SPRINT RACE SU TV8 13.13 Arriva Sainz ora con la Ferrari e si porta in vetta con un margine di 0.050 su Leclerc. 13.11 Francamente Verstappen continua ad inanellare giri straordinari, mentre la Ferrari sembra in difficoltà. 13.10 Alonso migliora con le medie e si porta in terza posizione a 0.172 dal vertice. 13.07 DICEVAMO! Leclerc si porta in testa con il crono di 1:08.660 con le soft a precedere di 0.139 Verstappen e di 0.188 Ocon. Sainz è quinto a 0.490 dal compagno di squadra. 13.06 Leclerc con le soft migliora il suo crono, ma resta in settima posizione a 0.601. Da capire a questo punto il carico di benzina, visto che Ocon con l’altra Alpine è secondo a 0.049. 13.04 Alonso! Lo spagnolo con le medies si porta in ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO SPRINT RACE SU TV8 13.13 Arriva Sainz ora con lae si porta in vetta con un margine di 0.050 su Leclerc. 13.11 Francamentecontinua ad inare giri straordinari, mentre lasembra in difficoltà. 13.10 Alonso migliora con le medie e si porta in terza posizione a 0.172 dal vertice. 13.07 DICEVAMO! Leclerc si porta in testa con il crono di 1:08.660 con le soft a precedere di 0.139e di 0.188 Ocon. Sainz è quinto a 0.490 dal compagno di squadra. 13.06 Leclerc con le soft migliora il suo crono, ma resta in settima posizione a 0.601. Da capire a questo punto il carico di benzina, visto che Ocon con l’altra Alpine è secondo a 0.049. 13.04 Alonso! Lo spagnolo con le medies si porta in ...

