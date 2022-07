Lapadula-Moncini | stesso destino | diversi problemi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Uno già suda agli ordini di Fabio Caserta, l’altro si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi. Gabrielee Gianlucavivono una situazione simile in questo periodo: entrambi non sanno ancora cosa gli riserverà il futuro calcistico. Ad accomunarli la certezza di essere finiti nell’elenco dei possibili partenti. La Strega li lascerà andare, ma per concedere il via libera i pezzi del puzzle dovranno andare tutti al loro posto. Le pretendenti non mancano e, paradossalmente, sembrerebbero essercene maggiormente per l’attaccante di Pistoia nonostante, durante l’esperienza sannita, non abbia mai brillato. Cosa che, invece, gli era successa col Cittadella e, probabilmente, memori di quella mezza stagione in granata Bari, Perugia e Modena si sono mosse con decisione per assicurarselo. ...