Inter, c’è l’offerta del PSG per Škriniar: cosa manca per chiudere l’affare (Di sabato 9 luglio 2022) La trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Škriniar è uno dei piatti forti di questa sessione estiva di calciomercato ed è destinata a diventare sempre più calda. Proseguono infatti i contatti tra le due parti, con il PSG che sembra aver individuato proprio nel difensore slovacco il futuro perno della difesa parigina. L’Inter dal canto suo non chiude ad un’eventuale cessione, vista l’elevata plusvalenza che entrerebbe nelle casse della società. Psg Škriniar calciomercato Il ds nerazzurro Beppe Marotta avrebbe chiesto alla dirigenza francese di accelerare le operazioni, infatti in queste ore sembrano esser stati fatti dei passi in avanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psg avrebbe presentato un’offerta di circa 55 milioni di euro di parte fissa, eliminando eventuali ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) La trattativa trae Paris Saint-Germain per Milanè uno dei piatti forti di questa sessione estiva di calciomercato ed è destinata a diventare sempre più calda. Proseguono infatti i contatti tra le due parti, con il PSG che sembra aver individuato proprio nel difensore slovacco il futuro perno della difesa parigina. L’dal canto suo non chiude ad un’eventuale cessione, vista l’elevata plusvalenza che entrerebbe nelle casse della società. Psgcalciomercato Il ds nerazzurro Beppe Marotta avrebbe chiesto alla dirigenza francese di accelerare le operazioni, infatti in queste ore sembrano esser stati fatti dei passi in avanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psg avrebbe presentato un’offerta di circa 55 milioni di euro di parte fissa, eliminando eventuali ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non c'è accordo con il @PSG_inside per #Skriniar - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INCONTRO TRA IL PSG E L'INTER PER SKRINIAR NON C'È ANCORA L'ACCORDO TRA LE PARTI #SkySport… - Inter : C'è un nuovo nerazzurro in città! Benvenuto @HenrikhMkh ???? #ForzaInter #WelcomeMkhitaryan - Marco47730138 : @pisto_gol la Juve prendendo nomi non si sta rafforzando, Pogba non è quello di 6anni fa, mentre Di Maria viene per… - JTriplete : #Calciomercato #Inter Non c'è riuscito quel impedito ed incompetente di #conte speriamo non ci riescano neanche il… -

Inter, non c'è l'accordo col Psg per Skriniar. Il punto su Bremer INTER SKRINIAR BREMER - Il mercato dell' Inter , dopo aver regalato grandi colpi in entrata, passa anche dalle cessioni. E' sempre attuale, infatti, la necessità per i nerazzurri di chiudere questa sessione estiva con un attivo di 60 milioni ... Napoli, Mertens può restare: il belga pronto a ridursi l'ingaggio In caso di rottura definitiva con il Napoli, per l'attaccante è plausibile un ritorno in Belgio all' Anversa , dove troverebbe anche l'ex Roma ed Inter Radja Nainggolan . Corriere dello Sport SKRINIAR BREMER - Il mercato dell', dopo aver regalato grandi colpi in entrata, passa anche dalle cessioni. E' sempre attuale, infatti, la necessità per i nerazzurri di chiudere questa sessione estiva con un attivo di 60 milioni ...In caso di rottura definitiva con il Napoli, per l'attaccante è plausibile un ritorno in Belgio all' Anversa , dove troverebbe anche l'ex Roma edRadja Nainggolan . Ufficiale, Bellanova all’Inter: c’è l’annuncio del club