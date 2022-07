Futuro Mertens, un club si fa avanti: arriva la prima offerta (Di sabato 9 luglio 2022) Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli dal 1° luglio 2022, essendo ormai scaduto il contratto che lo legava alla maglia azzurra. L’amore che unisce il belga e la città partenopea fa ancora sperare i tifosi più romantici, che attendono la firma di un rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis. Sebbene l’ex attaccante numero 14 del Napoli sembri mantenere come prima scelta la società azzurra, diverse squadre si sono interessate a lui. In particolare, Mertens è nel mirino dell’Anversa e del Marsiglia in Europa e di club di Bali e del Messico oltreoceano. FOTO: Getty Images, Mertens Trattative avviate per Dries Mertens Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il Royal Antwerp FC, meglio noto come Anversa, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Driesnon è più un giocatore del Napoli dal 1° luglio 2022, essendo ormai scaduto il contratto che lo legava alla maglia azzurra. L’amore che unisce il belga e la città partenopea fa ancora sperare i tifosi più romantici, che attendono la firma di un rinnovo con ildi Aurelio De Laurentiis. Sebbene l’ex attaccante numero 14 del Napoli sembri mantenere comescelta la società azzurra, diverse squadre si sono interessate a lui. In particolare,è nel mirino dell’Anversa e del Marsiglia in Europa e didi Bali e del Messico oltreoceano. FOTO: Getty Images,Trattative avviate per DriesSecondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il Royal Antwerp FC, meglio noto come Anversa, ...

