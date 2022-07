F1 GP Austria 2022, Russell: “Faccio i miei complimenti a tutto il team” (Di sabato 9 luglio 2022) George Russell ha parlato al termine della Sprint Race del GP d’Austria 2022, undicesimo appuntamento del Mondiale di formula 1. Il pilota della Mercedes ha chiuso in quarta posizione sul tracciato del Red Bull Ring e partirà dunque dalla seconda fila insieme a Carlos Sainz. Queste le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “In primo luogo voglio fare i miei più grandi complimenti alla squadra. Oggi ha davvero messo in atto un lavoro clamoroso per rimettere in pista ben due vetture incidentate. Noi, dal nostro punto di vista, abbiamo provato a ripagare il loro sforzo, abbiamo ottenuto un buon risultato e punti importanti, penso che più di così non potessimo fare. In vista della gara vera e propria avremo modo di scattare da una buona posizione dello schieramento di partenza. La cosa più importante è ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Georgeha parlato al termine della Sprint Race del GP d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di formula 1. Il pilota della Mercedes ha chiuso in quarta posizione sul tracciato del Red Bull Ring e partirà dunque dalla seconda fila insieme a Carlos Sainz. Queste le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “In primo luogo voglio fare ipiù grandialla squadra. Oggi ha davvero messo in atto un lavoro clamoroso per rimettere in pista ben due vetture incidentate. Noi, dal nostro punto di vista, abbiamo provato a ripagare il loro sforzo, abbiamo ottenuto un buon risultato e punti importanti, penso che più di così non potessimo fare. In vista della gara vera e propria avremo modo di scattare da una buona posizione dello schieramento di partenza. La cosa più importante è ...

