DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: dalle 12.30 la FP2, ci si prepara alla Sprint Race! (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 Secondo le previsioni meteorologiche non vi dovrebbe essere l’arrivo della pioggia e le temperature non troppo elevate dovrebbero favorire la gestione dei motori. 11.51 La FP2 odierna sarà in funzione della corsa Sprint, soprattutto per simulare il passo gara e comprendere il comportamento della monoposto. 11.48 Sulla pista di Spielberg sarà una giornata particolarmente intensa e in cui scuderie e team non potranno permettersi la minima imperfezione. 11.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Come seguire la FP2 e la Sprint Race in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54 Secondo le previsioni meteorologiche non vi dovrebbe essere l’arrivo della pioggia e le temperature non troppo elevate dovrebbero favorire la gestione dei motori. 11.51 La FP2 odierna sarà in funzione della corsa, soprattutto per simulare il passo gara e comprendere il comportamento della monoposto. 11.48 Sulla pista di Spielberg sarà una giornata particolarmente intensa e in cui scuderie e team non potranno permettersi la minima imperfezione. 11.45 Buongiorno e bentrovatidelle prove libere 2 del GP d’, undicesimo round del Mondialedi F1. Come seguire la FP2 e laRace in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - infoitsport : Formula 1: la Sprint in diretta del GP Austria 2022, F1 live da Spielberg - zazoomblog : Dove vGP Austria 2022 streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere Sprint Race F1 - #Austria #streaming #gratis… - sportli26181512 : Formula 1, GP Austria la Sprint in diretta live da Spielberg. Libere 2 alle 12.30: Si torna in pista al Red Bull Ri… -