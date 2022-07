Dai golpisti false promesse di democrazia, ma il Sudan non ci crede (Di sabato 9 luglio 2022) Le proteste contro i militari golpisti ricevono nuova linfa in questi giorni con tanti Sudanesi, in buona parte giovani dei comitati di resistenza, radunati a Khartoum e in altri centri. L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 luglio 2022) Le proteste contro i militariricevono nuova linfa in questi giorni con tantiesi, in buona parte giovani dei comitati di resistenza, radunati a Khartoum e in altri centri. L'articolo proviene da il manifesto.

