Colton Herta | primo test con la McLaren F1…per la gioia di Ricciardo

(Di sabato 9 luglio 2022)potrà finalmente provare ladi F1. Il giovane leone americano da quest’anno è pilota di sviluppo della scuderia di Woking, ed avrà finalmente l’opportunità di provare la monoposto. La prossima settimana, dall’11 al 13 luglio e dal 18 al 19, il californiano girerà al Paul Ricard con una MCL35, in occasione diprivati organizzati dal team. Assieme a lui gireranno Will Stevens, pilota del simulatore, e la promessa di F2 Jehan Daruvala. Tutto questo mette una certa tensione a Daniel, chiamato indirettamente in causa.prova ladi F1:a rischio? Ildinon è di per sé una novità. Il giovane figlio d’arte (suo padre, Bryan ...

Pubblicità

DamonMarrison : @chainbear Pato O’Ward, Oscar Piastri, or Colton Herta. - GabrielKenSena : Colton Herta/Andretti: correndo como nunca, perdendo como sempre #IndyNaCultura - samucapi64 : grandissima pole per Pato O'Ward che vendica il weekend di Road America seguito da Scott McLaughlin e Colton Herta.… - P300it : #INDYCAR | Le FP2 a Mid-Ohio, interrotte da ben tre bandiere rosse causate da DeFrancesco, Kellett e Power nel fina… -

OA Sport

Gara sfortunata per, l'unico della pattuglia Andretti di giocarsi un posto tra i primi dieci e coinvolto in alcuni contatti. Fuoco e fiamme, invece, tra Alexander Rossi e Romain Grosjean ......0849 12 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 28,9183 13 Conor Daly Ed Carpenter Racing 29,4121 14 Takuma Sato Dale Coyne Racing 29,7488 15Andretti Autosport 35,6803 16 Jimmie ... F1, la McLaren andrà a Portimao per testare Colton Herta in vista del futuro Siamo in pieno weekend del Gran Premio d'Austria, ma le scuderie di Formula 1 stanno già progettando dei weekend di test per le prossime settimane. Tra le squadre più attive c'è la McLaren, che ha pre ...Prima del GP di Francia la squadra di Woking sarà al Castellet con la MCL35 perché ha riservato la pista francese per cinque giorni divisi in due sessioni. Non ci saranno i piloti ufficiali, ma Colton ...