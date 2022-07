Bandiera rossa, ma Davide decide di fare il bagno in mare con i figli. Non tornano più a casa (Di sabato 9 luglio 2022) Davide Zandri, nella prima mattinata di sabato, era uscito per fare il bagno in mare insieme ai figli. Non sono più tornati a casa. Un’altra famiglia distrutta da tre decessi improvvisi. Davide Zandri aveva solo 44 anni i suoi figli tutti ancora piccoli. L’uomo stava facendo il bagno in mare a Gimarra, all’ingresso di Fano, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 9 luglio 2022)Zandri, nella prima mattinata di sabato, era uscito perilininsieme ai. Non sono più tornati a. Un’altra famiglia distrutta da tre decessi improvvisi.Zandri aveva solo 44 anni i suoitutti ancora piccoli. L’uomo stava facendo ilina Gimarra, all’ingresso di Fano, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - Albe1414 : @huchukato Quando facevo il bagnino avevamo in dotazione gialla e rossa. Rossa può significare che il bagnino è ass… - Stronza : @Barbara_2105 Bandiera rossa, cazzo!!! - FrancescoLopane : @BeJustMe Oggi bandiera rossa in tutto l'Adriatico con milioni di bagnanti (me compreso). Non fa testo - applefruit84 : @AzdoraL Me lo domando anche io. Cioè se vedo bandiera rossa, sto lontana dall’acqua perché so che è pericoloso. Ma… -