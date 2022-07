Amici 21, Sangiovanni sbarca in Spagna e fa il botto: cos’è successo (Di sabato 9 luglio 2022) Non solo in Italia, dove il suo singolo “Farfalle” si è classificato quinto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo: Sangiovanni ha registrato un clamoroso record di vendite anche in Spagna, dove sempre col singolo sanremese ha vinto un disco d’oro. Il primo di molti altri, a quanto pare, visto che anche altre canzoni di Sangiovanni sono sbarcate nella penisola iberica e sono sempre più trasmesse dalle radio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, Rudy Zerbi rivela: “Licenziato in tronco, Maria De Filippi mi ha salvato” Amici, Rudy Zerbi rivela: “Licenziato in tronco, Maria De Filippi mi ha salvato” L'ex manager della Sony ha rivelato cosa è successo dopo che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Non solo in Italia, dove il suo singolo “Farfalle” si è classificato quinto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo:ha registrato un clamoroso record di vendite anche in, dove sempre col singolo sanremese ha vinto un disco d’oro. Il primo di molti altri, a quanto pare, visto che anche altre canzoni disonote nella penisola iberica e sono sempre più trasmesse dalle radio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Rudy Zerbi rivela: “Licenziato in tronco, Maria De Filippi mi ha salvato”, Rudy Zerbi rivela: “Licenziato in tronco, Maria De Filippi mi ha salvato” L'ex manager della Sony ha rivelato cosa èdopo che ...

