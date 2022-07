“Uomini dei servizi in via d’Amelio subito dopo la strage”: la scomparsa dell’Agenda rossa di Paolo Borsellino nelle nuove puntate di Mattanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Qualcosa è appena esploso a nord della città, in via Mariano d’Amelio. È domenica 19 luglio del 1992 e se a Palermo esplode qualcosa in pochi pensano a un incidente, come una caldaia difettosa. dopo la strage di Capaci sono tanti quelli che pensano subito a una bomba. E se a Palermo è esplosa una bomba, vuol dire che dopo Giovanni Falcone hanno ammazzato pure Paolo Borsellino. Non si capisce ancora quanti sono i morti, se ci sono sopravvissuti: in via d’Amelio le fiamme sono ancora alte e i cadaveri delle vittime ancora a terra quando qualcuno si muove tra le lamiere delle auto carbonizzate. “Era gente in giacca e cravatta dei servizi, dopo dieci minuti ne ho visti un paio lì che gironzolavano”, ha raccontato Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Qualcosa è appena esploso a nord della città, in via Mariano. È domenica 19 luglio del 1992 e se a Palermo esplode qualcosa in pochi pensano a un incidente, come una caldaia difettosa.ladi Capaci sono tanti quelli che pensanoa una bomba. E se a Palermo è esplosa una bomba, vuol dire cheGiovanni Falcone hanno ammazzato pure. Non si capisce ancora quanti sono i morti, se ci sono sopravvissuti: in viale fiamme sono ancora alte e i cadaveri delle vittime ancora a terra quando qualcuno si muove tra le lamiere delle auto carbonizzate. “Era gente in giacca e cravatta deidieci minuti ne ho visti un paio lì che gironzolavano”, ha raccontato Francesco ...

Pubblicità

gparagone : #IDpay #Piattaforma #ErogazioneDeiDiritti: ma di cosa parlate??? Non siete Uomini di Stato; siete dei MALEDETTI!!!… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - RoccoFiumara : RT @gparagone: #IDpay #Piattaforma #ErogazioneDeiDiritti: ma di cosa parlate??? Non siete Uomini di Stato; siete dei MALEDETTI!!! #Colao… - iFonz87 : RT @ilpost: Sarebbe la prima volta nella storia del Vaticano che viene dato potere decisionale a delle donne nella nomina dei vescovi (che… - ELIZABE83390518 : @UNOSAPG @WairimuANderitu VERGOGNATEVI Donne poco sensibili Donne non alla altezza delle sue funzione Abbiamo bisog… -