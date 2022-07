Ultime Notizie Roma del 08-07-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona cena dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il Giappone è morto l’ex primo ministro giapponese shinzo Abe è stato assassinato con 2 colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale anara aveva 67 anni abbiamo tentato di rianimarlo per 4 ore riferito il responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale dove era stato trasportato due ferite hanno provocato due diverse emorragie il primo ministro kishida rientrato urgenza condannato nel modo più deciso possibile l’attentato definito come inaccettabile è un insoddisfatto Diablo mirato per ucciderlo queste le parole del Killer 41enne secondo quanto ha riferito alla polizia di Tony l’attentato al ex premier giapponese Non è stato per rancore contro le convinzioni politiche ha riferito la pulizia assassino ...